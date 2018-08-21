صور.. فنون شعبية بالحديقة الدولية فى أول أيام العيد وتوزيع لعب على الأطفال

كتب سيد الخلفاوى

شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر أجواء احتفالية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية عدد من العروض الاستعراضية لزوار الحديقة، وكذلك عروض للتنورة الرقص الشعبى والرقص بالعصى.

كما وزعت إدارة الحديقة الدولة العاب الأطفال على زوار الحديقة من الزوار، لترسم البهجة والفرحة على وجوههم، احتفالا بقدوم العيد.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحديقة استعدت جيدا لاستقبال زوارها فى العيد ورفعت حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه تم صيانة المسطحات الخضراء ودهان الأسوار ومراجعة اعمدة الإنارة، وصيانة دورات المياه وتكثيف الأمن بنطاق الحديقة.