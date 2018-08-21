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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:53 ص
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صور.. ضبط وإعدام 1153 كيلو من اللحوم واﻷغذية المختلفة بشرم الشيخ

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:00 ص
صور.. ضبط وإعدام 1153 كيلو من اللحوم واﻷغذية المختلفة بشرم الشيخ جانب من المضبوطات
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شنت إدارة مراقبة اﻷغذية بجنوب سيناء، برئاسة الدكتور أيمن الشناوى حملة مكبرة على أماكن تداول اﻷغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة.

 

وطالب الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول اﻷغذية والمشروبات، وقامت الحملة بالمرور على عدد 42 منشأة تم خلالها ضبط وإعدام 1153 كيلو من اللحوم واﻷغذية المختلفة، كما تم ضبط كميات من اﻷغذية المختلفة منتهية الصلاحية، وتم تحرير عدد 70 محضر نظافة عامة وشهادات صحية لعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين باﻷغذية والمشروبات من اﻷمراض المعدية، بالإضافة إلى بإعداد مذكرات بغلق عدد 8 منشآت لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص شديد فى الاشترطات الصحية، وتم استخراج عدد 400 شهادة صحية للعاملين المشتغلين فى مجال اﻷغذية والمشروبات أثناء عمل اللجنة كما تم استبعاد عدد 7 عاملين بمجال اﻷغذية لحين العلاج.

شارك فى الحملة كلا من الدكتور أيمن الشناوى رئيسا و أشرف خميس مراقب عام اﻷغذية باﻹدارة و محمود أمام عضو و عمرو عبدالباسط عضو وأحمد فتحى عضو ومدحت محمد عضو، وتستمر أعمال الحملة لضبط اﻷسواق ولضمان وصول غذاء وشراب آمن للمواطنين.

 

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