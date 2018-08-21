صور.. ذبح الأضاحى بعد انقضاء صلاة العيد فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح تصوير احمد دريم

تزاحم عدد من المواطنين فى شوارع أسيوط،خاصة شارع رياض وبعض الجمعيات الأهلية والمجازر الحكومية، لذبح الأضاحى بكافة أنواعها عقب الانتهاء من صلاة العيد.

واصطحب عشرات الأهالى الأضاحى لذبحها فى المجازر أو بالمجازر الحكومية أو من خلال الجزارين الذين يتقاضون أجورا فى المنازل، وتنوعت تلك الذبائح ما بين خراف وماعز وعجول من الجاموس والبقر، وحرص المواطنون على اصطحاب أبنائهم وأطفالهم إلى مكان ذبح الأضاحى

من جهته قال الدكتور محسن سليمان جيد، مدير إدارة المجازر بأسيوط، إن مجازر المحافظة ونقاط الذبح استعدت لعيد الأضحى المبارك، وتم صيانتها والاطمئنان على توفير كافة متطلبات عمليات الذبح من إجراء الكشف البيطرى عليها من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بالمجازر ونقاط الذبح، مشدداً على التنسيق مع إدارة مباحث التموين لعمل حملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حفاظًا على سلامة المواطنين.























































