video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ذبح الأضاحى بعد انقضاء صلاة العيد فى أسيوط

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:57 ص
صور.. ذبح الأضاحى بعد انقضاء صلاة العيد فى أسيوط ذبح الأضاحى
أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح تصوير احمد دريم
إضافة تعليق

تزاحم عدد من المواطنين فى شوارع أسيوط،خاصة شارع رياض وبعض الجمعيات الأهلية والمجازر الحكومية، لذبح الأضاحى بكافة أنواعها عقب الانتهاء من صلاة العيد.

واصطحب عشرات الأهالى الأضاحى لذبحها فى المجازر أو بالمجازر الحكومية أو من خلال الجزارين الذين يتقاضون أجورا فى المنازل، وتنوعت تلك الذبائح ما بين خراف وماعز وعجول من الجاموس والبقر، وحرص المواطنون على اصطحاب أبنائهم وأطفالهم إلى مكان ذبح الأضاحى

 

من جهته قال الدكتور محسن سليمان جيد، مدير إدارة المجازر بأسيوط، إن مجازر المحافظة ونقاط الذبح استعدت لعيد الأضحى المبارك، وتم صيانتها والاطمئنان على توفير كافة متطلبات عمليات الذبح من إجراء الكشف البيطرى عليها من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بالمجازر ونقاط الذبح، مشدداً على التنسيق مع إدارة مباحث التموين لعمل حملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حفاظًا على سلامة المواطنين.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إلقاء البالونات على المصلين بأسيوط احتفالًا بعيد الأضحى

صور.. توافد المواطنين على الحدائق والمنتزهات بأسيوط

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

عيد الأضحى

ذبح الاضاحي




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة