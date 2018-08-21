صور.. توافد المواطنين على شواطئ وحدائق الإسكندرية فى أول أيام عيد الأضحى

الإسكندرية - جاكلين منير

توافدت أعداد كبيرة من الأهالى على الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط مظاهر من البهجة والسعادة.

من جهته شدد اللواء أحمد حجازى، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين ومساعدة الجمهور.

كما شدد على تفعيل الرقابة والتأكد من الالتزام بالتعليمات والتأكد من وجود عمال الأبراج والغطاسين والمنقذين بكافة الشواطئ، وضرورة وضع لوحة الأسعار المعتمدة من قبل المحافظة بأماكن ظاهرة والإعلان عن أرقام غرفة العمليات التى يستمر عملها طوال أيام العيد لاستقبال أى شكاوى أو مخالفات من المواطنين وحلها حال حدوثها.

كما تم توزيع دوريات العمل على جميع العاملين بالإدارة، للمرور على كافة الشواطئ طوال أيام العيد، وأعلنت إدارة المتابعة أنها ستقوم بالمرور اليومى خلال أيام العيد والمرور على جميع المحال والتفتيش عليها وتفعيل الرقابة ومراقبة الأسعار والتأكد من عدم إقامة حفلات إلا المصرح لها.



توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية



توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية



توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية



توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية