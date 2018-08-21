video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توافد المواطنين على شواطئ وحدائق الإسكندرية فى أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:26 ص
صور.. توافد المواطنين على شواطئ وحدائق الإسكندرية فى أول أيام عيد الأضحى توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

توافدت أعداد كبيرة من الأهالى على الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط مظاهر من البهجة والسعادة.

من جهته شدد اللواء أحمد حجازى، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين ومساعدة الجمهور.

كما شدد على تفعيل الرقابة والتأكد من الالتزام بالتعليمات والتأكد من وجود عمال الأبراج والغطاسين والمنقذين بكافة الشواطئ، وضرورة وضع لوحة الأسعار المعتمدة من قبل المحافظة بأماكن ظاهرة والإعلان عن أرقام غرفة العمليات التى يستمر عملها طوال أيام العيد لاستقبال أى شكاوى أو مخالفات من المواطنين وحلها حال حدوثها.

 

كما تم توزيع دوريات العمل على جميع العاملين بالإدارة، للمرور على كافة الشواطئ طوال أيام العيد، وأعلنت إدارة المتابعة أنها ستقوم بالمرور اليومى خلال أيام العيد والمرور على جميع المحال والتفتيش عليها وتفعيل الرقابة ومراقبة الأسعار والتأكد من عدم إقامة حفلات إلا المصرح لها.

.. توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية (1)
توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية 
.. توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية (2)
توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية 
 
.. توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية (3)
توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية 
 
.. توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية (4)
توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية 
 
.. توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية (5)
 توافد المواطين على الشواطئ والحدائق بالإسكندرية

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أهالى الغربية يزورون المقابر بعد صلاة عيد الأضحى

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

احتفالات العيد

الاحتفال بالعيد فى الاسكندرية




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة