صور.. توافد الزائرين على حديقة الأزهر وتفتيش للحقائب على البوابات

كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل، توافد الزائرين على حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بعد دقائق من فتح أبوابها أمام الزائرين.

وشهدت بوابات الحديقة تواجد أمنى مكثف لأفراد الأمن الإدارى لتفتيش الزائرين وتأمينهم قبل الدخول للحديقة، فيما تمركزت سيارة للشرطة على أبواب الحديقة لتأمين احتفالات عيد الأضحى .

وحديقة الأزهر فهى أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة وتقع فى الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، ومساحتها 71 فدانا، فتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة، ويمكن منها مشاهدة منطقة الحطابة بمبانيها القديمة، حيث إنها ترتفع حوالى 40 مترًا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن اصطحاب الأطفال أقل من 4 سنوات مجانا.