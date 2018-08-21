صور.. العاهل السعودى يستقبل مفتى المملكة وقادة القطاعات العسكرية بقصر منى

كتب محمد رضا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية، اليوم الثلاثاء، فى الديوان الملكى بقصر منى، بحضور صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو الملكى الأمراء، ومفتى عام المملكة، والعلماء والمشايخ.



الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين – بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" - كبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة فى حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية فى المملكة المشاركة فى الحج، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، وبدأ حفل الاستقبال بآيات بينات من القرآن الكريم.



العاهل السعودى يستقبل مفتى المملكة والعلماء

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كلمة بهذه المناسبة قال فيها:

"أهنئكم وجميع المواطنين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى سبحانه أن يعيده على الجميع بالخير والبركة".

أيها الإخوة

"شرّف الله سبحانه هذه البلادَ المباركة بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار، وتوفير أسباب أداء نسكهم بطمأنينة ويسر، ولم يزل بذل الغالى والنفيس فى سبيل خدمتهم والسهر على راحتهم مصدر فخر لبلادنا منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله -، وستواصل أداءَ هذا الواجب بعون من الله وتوفيقه".

إخوانى وأبنائى العسكريين

"إن حجاج بيت الله الحرام والعالم كله يشاهد ويلمس ما تبذلونه من جهود وما تقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وهو واجب عليكم وشرف لكم تنالون به الأجر بإذن الله، إن التضحيات الكبيرة التى يقدمها منسوبو القطاعات العسكرية دفاعاً عن حياض الوطن وحماية مقدساته ومقدراته هى محل فخرنا واعتزازنا".

"ونحن وفى هذا اليوم المبارك نتذكر شهداءنا وأبطالنا الذين بذلوا أرواحَهم فى سبيل دينهم وحماية وطنهم، ونسأل الله أن يتغمّدَهم برحمته الواسعة، وأن يمنّ على المصابينَ بالشفاء العاجل، نسأل الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان وأن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا إنه سميع مجيب، وكل عام وأنتم بخير".



ولى العهد السعودى فى قصر منى