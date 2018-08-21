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صور.. الحلوى والبالونات هدايا الأطفال فى صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:19 ص
صور.. الحلوى والبالونات هدايا الأطفال فى صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية صلاة عيد الأضحى والذبائح أمام الساحات بالإسكندرية
الإسكندرية – هناء أبو العز
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تزاحم المئات من أهالى منطقة سبورتنج شرقى الإسكندرية، لأداء صلاة عيد الأضحى، فى الساحة الكبيرة التى تم نصبها بطول طريق شارع الدلتا المواجه للبحر وتقاطع شارع بورسعيد.

 

وقد حرص المصلون على اصطحاب أطفالهم وزوجاتهم معهم أثناء تأدية الصلاة، فى الشارع حفاظًا على سنة رسول الله، مرتدين الملابس الجديدة.

وفى السياق نفسه، قام مسئولو الساحة وبعض أصحاب المحلات الموجودة بالمنطقة، بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، الذين حضروا إلى الصلاة.

 

كما قامت قوات أمن الإسكندرية، بالتواجد فى محيط الساحة المخصصة للصلاة  لتأمين المصلين، والكشف عن تواجد أى  متفجرات أو مواد تثير بلبلة فى الساحة.

 

وبجوار ساحة الصلاة تجمعت "الذبائح" فى انتظار ذبحها بعد انتهاء الصلاة.

 

صلاة عيد الأضحى والذبائح أمام الساحات بالإسكندرية (1)
صلاة عيد الأضحى فى الساحات بالإسكندرية 
 
صلاة عيد الأضحى والذبائح أمام الساحات بالإسكندرية (2)
صلاة عيد الأضحى والذبائح أمام الساحات بالإسكندرية
 
صلاة عيد الأضحى والذبائح أمام الساحات بالإسكندرية (3)
صلاة عيد الأضحى والذبائح أمام الساحات بالإسكندرية

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