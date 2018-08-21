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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:52 م
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صور.. افتتاح قلعة القاهرة بتعز للاحتفال بالعيد رغم الحصار

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:18 م
صور.. افتتاح قلعة القاهرة بتعز للاحتفال بالعيد رغم الحصار العيد فى تعز
إيمان حنا
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افتتح الدكتور أمين محمود محافظ تعز باليمن منتزه قلعة القاهرة وتم تفعيله اليوم بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من ثلاث سنوات بين القصف والدمار، ولا زالت قلعة القاهرة من بعض الأجزاء معرضة للقصف كونها ظاهرة على واجهة الحوثيين، وبادر اليمنيون بالذهاب للقلعة بعد تطويرها وتجهيزها لاستقبال العيد .

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قلعة القاهرة فى تعز
 
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افتتاح قلعة القاهرة

وأكد المحامى نجيب القحطانى أن  تعز تعنى المقاومة والصمود، ففى العيد حرصنا على الاحتفال وتم تجهيز القلعة والعمل بها منذ أشهر بمساعدة أكثر من 200 عامل تم توزيعهم للعمل على تجهيز قلعة القاهرة وباحاتها، بذلوا جل جهدهم صباحاً ومساء، كل ذلك من أجل أبناء تعز، حتى يقضون أيام عيد سعيدة فى قلعتهم الشامخة والصامدة كصمود أبنائها ، قلعة القاهرة  .

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وتم توزيع الحلوى والعصائر مجاناً للأطفال، ثم بدأت الفقرات الفنية وفرق موسيقية وأغاني ومسابقات ، وفقرات متنوعة أخرى، وأكد أن الاحتفالات ستستمر حتى ثالث أيام العيد

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نساء تعز يؤدون صلاة العيد

 

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العيد فى تعز

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