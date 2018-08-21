صور.. اعرف أين يقضى أهالى سوهاج العيد

سوهاج محمود مقبول

فى محافظة سوهاج تتنوع أماكن الاحتفال بعيد الاضحى على مدار اليوم، حيث تشتهر المحافظة بعدة أماكن يقصدها الأهالى للاحتفال وقضاء الإجازة فمنهم من يقصد النيل ومنهم من يقصد الجزر والبعض الآخر يقصد الكورنيش وبعضهم يقصد الأندية المختلفة.

هناك وسائل ترفيهية يقوم المعيدون التسلية بها فى العيد وعلى رأسها ركوب الخيول والحمير والحنطور والتجوال به فى الشوارع الرئيسية للمحافظة وعلى كورنيش النيل.

ومن أهم الأمكان التى يقضى فيها المواطن السوهاجى عيد الأضحى المبارك :

1 - جزيرة الزهور والتى تقع وسط نهر النيل شمال كوبرى سوهاج القديم ويقابلها متحف سوهاج والمجمع السياحى على الضفة الشرقية للنيل وتحتوى على 23 شاليه وحمام سباحة وملاعب أطفال ومطعم وصاله للأفراح وهى تعتبر من الاماكن الجميلة المحببة فى الإقامة.

2 - جزيرة قرامان وتقع وسط نهر النيل ومساحتها خمسين فدان وسعت المحافظة لاستغلالها واستثمارها سياحيا ويوجد بالجزيرة حديقة عامة مساحة 25 فدان وهى منتزه لأبناء سوهاج فى الاعياد والعطلات وتشمل مساحات خضراء وأحواض زهور ومشتل وكافيتريا وفى الجزيرة مزرعة للتوت لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعى على مساحة عشر أفدنة.

3 - المخيم السياحى يقع على مساحة 30 ألف متر مربع بحى الكوثر وهو عبارة عن مبنى من دورين والمخيم يشمل لوبى وصالة للأفراح وحدائق وملاعب للاطفال وحديقة حيوان وبوفيه ومطعم ودورتين مياه حريمى ورجالى ومخصص به ركن للعائلات وركن للشباب وبه اسطبل للخيل ومساحات للتخييم

4 - المراسى السياحية يوجد ثلاثة مراسى بسوهاج احدهما بالضفة الشرقية للنيل وهو مرسى ناصر السياحى تم إنشاؤه بمعرفه المحافظة وتطويره بمعرفه وزارة السياحة بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ويستقبل المرسى رحلات السياحة النيلية الطويلة من القاهرة إلى اسوان وبالعكس منذ افتتاحه فى شهر سبتمبر 2012 حيث تم استقبال العديد من البواخر السياحية بها سائحين من جنسيات مختلفة، المرسى الثانى يقع على الضفة الغربية للنيل هو مرسى البيئة وهو خاص بالصرف الصحى للعائمات والمرسى الثالث يقع بمدينه البلينا وجارى حاليا تطويره بمعرفة وزارة السياحة والقوات المسلحة مما يسهم فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة.

5 - استاد سوهاج الرياضى والذى يحوى بين جنباته حديقة كبيرة ومدينة الألعاب ترفيهية هى مدينة السندباد والتى تحوى العديد من الالعاب من العجلة الدوارة والقطار والسيارات الكهربائية وغيرها من الألعاب المختلفة.

6 – النوادى ومن أهم تلك النوادى نادى الشرطة ونادى التجديف ونادى المهندسين ونادى الأطباء ونادى الطفل والتى تقدم خدمات مميزه جدا على مستوى اليوم وأهم ما يوجد بها الالعاب الترفيهية والمراجيح.

7 – المراكب النيلية والشراعية واللنشات والتى تنتشر بطول نهر النيل من البلينا جنوبا وحتى طما شمالا وتحوى تلك المراكب واللانشات على أغانى صاخبه وحفلات رقص وغناء بين الشباب والفتيات داخل نهر النيل.

8 – كورنيش النيل الشرقى والذى يعد أهم معالم ومظاهر الإحتفال بالعيد حيث تخرج الأسر للجلوس والتنزه على الكورنيش وبرفقتهم كميات كبيرة من الاطعمة وعلى رأسها الفتة والبعض الآخر الترمس والملوحة.

9 – جرت العادة فى الصعيد أن يقضى الأهالى أول ساعات العيد بعد الصلاة مباشرة داخل المقابر يحملون معهم الخبز والحلوى ويتم توزيعها صدقة على أرواح الأموات من فقدوهم قبل العيد ترحما عليهم.