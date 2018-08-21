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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:32 ص
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صور..اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة لطلاب يطالبون بخفض رسوم النقل

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:05 ص
صور..اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة لطلاب يطالبون بخفض رسوم النقل اشتباكات عنيفة فى هندوراس
أ.ف.ب
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قمعت شرطة هندوراس بعنف فى العاصمة تيجاسيجالبا، الخميس تظاهرة لمئات الطلاب الذين كانوا يطالبون بخفض رسوم النقل، مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وذكرت الصحف، أن نحو ألف طالب نصبوا حواجز فى جادة سويابا فى العاصمة بالقرب من الجامعة الوطنية المستقلة، وتدخل مئات من عناصر قوات مكافحة الشغب لفتح الطريق.

ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارو والعصي، ثم الاعتصام داخل مبانى الجامعة بينما كان دخان الغاز المسيل للدموع يتصاعد، ويطالب الطلاب بخفض رسوم النقل لكل التلاميذ والطلاب وكذلك للمسنين والنساء الحوامل، وقد حصلوا منذ الاثنين على دعم تلاميذ بدأوا يحتلون المراكز التعليمية وينزلون إلى الشوارع.

وقطعت الشوارع الرئيسية فى ثانى مدن البلاد سان بيدرو سولا (شمال) وثالث المدن إيل بروغريسو، وقال عميد الجامعة الوطنية المستقلة فرنسيسكو هيريرا للإذاعة المحلية "اتش ار ان" إن السلطات الجامعية ستلتقى إدارة المجلس الوطنى للنقل بشأن مطالب الطلاب.

وأكد الناطق باسم إدارة المجلس الوطنى للنقل خورخى لانزا أن هذه الهيئة والحكومة درسا إمكانية تقديم دعم مالى يسمح بتلبية مطالب المحتجين.

أحد الطلاب يلقى الحجارة على الشرطة
أحد الطلاب يلقى الحجارة على الشرطة

 

العنف فى هندوراس
العنف فى هندوراس

 

الغاز المسيل للدموع
الغاز المسيل للدموع

 

القاء الشرطة بالحجارة فى هندوراس
القاء الشرطة بالحجارة فى هندوراس

 

جانب من الاشتباكات فى هندوراس
جانب من الاشتباكات فى هندوراس

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

جانب من العنف فى هندوراس
جانب من العنف فى هندوراس

 

متظاهر يلقى قنبلة غاز على الشرطة
متظاهر يلقى قنبلة غاز على الشرطة

 


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صور.. شرطة هندوراس تقمع مظاهرة لطلاب يطالبون بخفض رسوم النقل

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