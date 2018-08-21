صور.. إقبال كبير على مصيف بلطيم والحدائق العامة فى أول أيام العيد

كفر الشيخ – محمد سليمان

توافد الآلاف من الشباب الفتيات والأسر على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، اليوم الثلاثاء، لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخاصة بمصيف بلطيم الذى شهد تكدسا كبيرا وإقبالا غير مسبوق، كما تواجد عدد كبير من المعيدين بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه، وحدائق مطوبس والحامول، وعدد من المتنزهات، وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها، لاستقبال الراغبين فى التنزه ومشاهدة الحيوانات التى تضمها الحديقة، وشهدت المتنزهات الحدائق الميادين تواجدا أمنيا مكثفا، خاصة بدوران النصر بمدينة كفر الشيخ، وأمام الحدائق المتنزهات، كما تواجدت سيارات الإسعاف.

ولجأت الأسر التى لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق للحدائق بشوارع مدن المحافظة، ووضعوا الستائر والملايات حول الأشجار للجلوس بها، والتمتع بجمال الحدائق، كما انتشرت المراجيح البدائية بالقرى كوسيلة لعب الأطفال بدلاً من المراجيح فى الحدائق والتى لا يستطيعون دفع ثمن استقلالها.

قال اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، أن الوضع الأمنى بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ مستقر، وإنه يطمئن أهالى كفر الشيخ بأن هناك تكثيفا أمنيا بكافة المدن، وأمام المتنزهات، والحدائق، وكذلك المصالح الحكومية الكنائس.

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى أو وقوع حوادث حتى الآن، مؤكداً أن جميع الإدارات ومجالس المدن والمديريات رفعت حالة الطوارئ، فى ظل تواجد أمنى مكثف.

وأكد المهندس على عبدالستار مساعد محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز مدينة كفر الشيخ، أن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت المئات من الراغبين فى قضاء أول أيام عيد الأضحى فى ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق، وأنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات وتفقده للمتنزهات إقبال الأهالى.

وأضاف اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ،ورئيس مركز ومدينة دسوق، أن المئات تواجدوا بدسوق لزيارة مقام العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وعلى شاطئ النيل فرع رشيد بدسوق،وتوافدوا على حديقة الأسرة والطفولة حدائق المدينة للتنزه، واستقلوا المراكب النيلية للتنزه سواء المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والتى تعمل لخدمة سياحة اليوم الواحد، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل الإمكانيات لراحة المترددين على مدينة دسوق لقضاء عيد الأضحى المبارك كما تم تكليف الإنقاذ النهرى بتأمين شاطئ نهر النيل.

وأضاف محسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، أن حديقة العائلات بفوه شهدت تواجد المئات للتنزه وقضاء أول أيام العيد على شاطئ نهر النيل وفى عدد من المراكب الثابتة، مشيرًا أن كل ما يحتاجه المواطنون والزائرون تم توفيره لهم.

وقال اللواء عصام رصاص،رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن المئات تواجدوا بحدائق مطوبس والمتنزهات بها واستمتعوا بالرحلات النيلية، وتم توفير كل احتياجات الأسر.

وقال المحاسب فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة مصيف، أن المصيف استقبل الآلاف من أنحاء الجمهورية لقضاء أول أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أنه تم تشغيل 120 منفذا وتم توزيعهم على شواطئ المدينة وتم مدهم بأدوات الإنقاذ اللازمة من أطوق نجاة وصفارات الإنذار وتم نشر سلالم المراقبة على الشاطئ وتركيب الإعلام بألوانها المختلفة التى تدل على حالة البحر.



تواجد كبير بمصيف بلطيم



جانب من الزحام بمصيف بلطيم



الزحام بشاطئ النرجس