صور.. أهالى الغربية يزورون المقابر بعد صلاة عيد الأضحى

الغربية - مصطفى عادل

حرص العشرات من أبناء محافظة الغربية، على زيارة موتاهم فى المقابر عقب تأديتهم صلاه عيد الأضحى المبارك.

واعتاد المواطنون على التوجه عقب صلاة كل عيد للمقابر للجلوس بجوار ذويهم، كواحده من العادات القديمة التى يحرص المواطنون على القيام بها.

وقام المواطنون باصطحاب الأطفال معهم، وتوزيع الحلوى على الأطفال الموجودين بالمقابر، فيما توجه عدد كبير من الشباب والأطفال للحدائق والمتنزهات التى تم تجهيزها وفتحها أمام الجمهور بالمجان خلال أيام عيد الأضحى.

زيارة المقابر بالغربية

جانب من زيارة المقابر بالغربية