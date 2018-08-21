س وج.. ما يتعلق بتدريب 128 ألف معلم على النظام الجديد للتعليم

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريب المدربين والمعلمين على النظام الجديد للتعليم المقرر تطبيقه 22 من سبتمبر المقبل على طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والصف الأول الثانوى، اليوم السابع" يقدم فى السطور التالية أسئلة وإجابات للهدف من التدريب والأعداد وخطة التدريب كاملة.

متى بدأت وزارة التربية والتعليم خطة التدريب؟

خلال الأسابيع الماضية بدأت وزارة التربية والتعليم تدريب المعلمين المدربين على النظام الجديد للتعليم لتأهيلهم لتدريب زملائهم المعلمين الذين تم اختيارهم للتدريس فى المنظومة الجديد.

كم عدد المدربين الذين تم تدريبهم؟

وصلت أعداد المتدربين من المدربين إلى 2000 مدرب.

ما العدد المستهدف للتدريب على النظام الجديد للتعليم؟

تستهدف وزارة التربية والتعليم تدريب قرابة 128 ألفا و596 معلما ومعلمة فى الصفوف الأولى على السلوكيات المهنية للنظام التعليمى الجديد.

متى تنتهى الوزارة من تدريب المعلمين المستهدفين؟

تنتهى الوزارة من تدريب المعلمين المستهدفين 31 أغسطس الجارى، ويستمر التدريب لكل مجموعة قرابة الـ 3 أيام.

هل هذه التدريبات ستكون الأخيرة فى رحلة تأهيل المعلمين على النظام الجديد للتعليم؟

تدريب المعلمين خلال الأيام الجارية عبارة عن مرحلة أولى من التدريبات وتستمر طوال العام الدراسى بواقع 3 مراحل تدريبية وتنتهى 30 يونيو 2019.

ما الهدف الأساسى من التدريب؟

تغيير استراتيجيات التعلم داخل الفصل وأسلوب المدرس فى إيصال المعلومة إلى الطالب حتى يتحول التلميذ من متلقى لمكتشف لها ليشارك فى تنمية المجتمع.

ما النتيجة التى يصل إليها المعلم من خلال التدريب المستمر؟

سيكون معلم ذا فكر جديد ومتميز لأنه سوف يتدرب على فلسفة "الاستكشاف ثم التعلم ثم التطبيق" لتعبر عن أسلوب التعلم ويصاحبها كتاب ذو محتوى غزير.

ما دور ومكانة المعلم فى المنظومة الجديدة للتعليم؟

سيكون قائد للتغيير فى منظومة التعليم المصرى لبناء شخصية الإنسان المصرى والتى تقوم على القيم والأخلاق والتعلم مدى الحياة.

ما دور النظام الجديد للتعليم على شخصية المعلم المصرى؟

إعادة شخصية المعلم المصرى وتحسين صورته الذهنية كرمز يؤمن به الطلاب ويؤثر فيهم ويعلمهم الأخلاق ويغير سلوكياتهم.

ما مهام المعلم خلال تطبيق النظام الجديد للتعليم؟

يجب أن يتحلى المعلم بالقدرة على التحدى والتدريب المستمر واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الكتب التفاعلية ومصادر المعرفة.

كيف يتم تقييم أعضاء هيئة التدريس فى النظام الجديدللتعليم؟

سيتم تغيير طرق التقويم للمعلمين لتكون الكترونية وفا أدوات معينة تعمل عليها الوزارة.

ما تأثير تدريب المعلمين على تقييم الطلاب؟

تدرب الوزارة المعلمين لاستخدام نظام إلكترونى وفق نظام عالمى لتحويل أدوات التقييم من ورقية إلى إلكترونية، وبعد أول امتحان للطالب يتم إدخال جميع التقارير التحليلية فى الوزارة لتقييم الطالب ومواكبة التطور التعليمى العالمى.

ما الفئات المستهدفة من التدريب؟

يتم تدريب معلمى المدارس الحكومية والخاصة والقومية واليابانية والرسمية للغات على النظام الجديد للتعليم.

ما الجهات المسئولة عن تدريب المعلمين؟

توجد عدة جهات محلية مثل الأكاديمية المهنية للمعلمين وأيضا جهات أجنبية تعمل على تدريب المعلمين على النظام الجديد للتعليم وربطة بوسائل التكنولوجيا والمناهج الجديدة.

ما تصنيفات المعلمين الذين يتم تدريبهم على النظام الجديد؟

يوجد عدة تصنيفات منها معلم فصل ومعلم اللغة الإنجليزية وأيضا معلم اللغة العربية والتربية الدينية.