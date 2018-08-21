سكرتير عام المنوفية يستقبل وفد مطرانية المنوفية للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، وفد مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك بديوان عام المحافظة، حيث ترأس الوفد الأنبا بنيامين أسقف المنوفية وعددا من قيادات الكنيسة ورجال الدين، كما ترأس وفد الكنيسة الإنجيلية القس رأفت وعددا من رجال الدين بالكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم.

حيث أكد الأنبا بنيامين أن الأعياد فرصة لتجديد دعائم الود والمحبة التى تربط المصريين الذين يشاركون بعضهم الأفراح والأحزان، مشيدا بعظمة الشعب المصرى ووحدة طرفى الأمة.

كما أشار القس رأفت على وحدة الصف والنسيج الوطنى والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصرى وتكريس مبدأ المواطنة لترسيخ وحدة الوطن وتوثيق الأخوة والمحبة بين جموع المصريين.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، على أن الزيارات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين فى المناسبات المختلفة دليل على مدى عمق الروابط بين أبناء الشعب، مؤكدا على روح المحبة والتماسك لبناء الوطن وإحداث التنمية المنشودة، وتأكيدا على أن المصريين مسلمين ومسيحيين نسيج واحد.