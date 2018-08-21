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سقوط "زرزورة" ملكة الجنس على الإنترنت فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:35 م
سقوط "زرزورة" ملكة الجنس على الإنترنت فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث آداب الإسماعيلية من القبض على ربة منزل تعلن عن نفسها لممارسة الدعارة على شبكة الانترنت وشهرتها"زرزورة" ملكة الجنس.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للمقدم هشام محمد رئيس قسم حماية الاداب بالمديرية مفادها قيام"مها.ح.ج" وشهرتها "زرزورة" 42 عاما ربة منزل مقيمة مدينة نصر القاهرة بنشر الصور الخاصة بها على الانترنت من خلال أحد المواقع لممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل مبلغ مادى "3 آلاف جنيه" فى الليلة الواحدة وأضافت المعلومات أنها على موعد مع أحد ممارسى الدعارة بناحية الموقف الجديد بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحرى عنها خلال تواجدها بموقف الإسماعيلية الجديد حيث تم ضبطها وبتفتيش حقيبتها عثر بداخلها على ملابس داخلية وهاتف محمول.

 

وبفحص محتويات هاتفها المحمول تبين وجود العديد من الرسائل مع أشخاص لممارسة الدعارة معها.

 

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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