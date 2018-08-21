سقوط "أميركو" بحشيش وبانجو وترامادول بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد يوسف الجندى، رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، القبض على عاطل مسجل شقى خطر سبق ضبطه فى 13 قضية وبحوزته فر خرطوش بروحين وربع كيلو بانجو وربع كيلو حشيش و150 قرص مخدر ومبلغ مالى بقصد الإتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، بضبط "م. س.أ" وشهرته "اميركو" 32 سنة عاطل مسجل شقى خطر، وبحوزته فرد خرطوش بروحين و2 طلقة لذات العيار، و6 لفافات بانجو تزن ربع كيلو، و250 جرام حشيش و150قرص مخدر ودراجة نارية بدون لوحات، تحرر المحضر 2505جنايات قسم أول طنطا، وأمرت النيابة العامة بحبسه4أيام على ذمة التحقيق.