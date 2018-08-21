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زيارة المقابر والأراجيح أبزر مشاهد العيد بالشرقية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:29 ص
زيارة المقابر والأراجيح أبزر مشاهد العيد بالشرقية زيارة المقابر
الشرقية - إيمان مهنى
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حرص أهالى القرى والنجوع بمحافظة الشرقية، على زيارة المقابر عقب اداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مصطحبين أطفالهم معهم للتنزة بالأراجيح التى تنتشر فى محيط المقابر.

             

ويقول أيمن سليمان من قرية هرية، أنه اعتاد كل عام أن أذهب لأقبل رأس أمى وأبى عقب صلاة العيد، وبعد رحليهم، لابد أن اتوجه إليهم فى المقابر لقراءة الفاتحة لهم كما تعودت، لافتا إلى أنه يشعر براحة كأنهم بالفعل أحياء وفى إنتظارة.

 

و يكمل أحمد حسانين، من الزقازيق أن زيارة الأحباب من الراحلين ليست فقد من عادة اهل القرى ولكن أهل المدينة يحرصون عليها ايضا، فقد شهدت مقابر كفر الإشارة اكبر مقابر المدينة تواجد الآلاف من المواطنين  أمس الوقفة، والذين قاموا بزيارة المقابر وتوزيع الرحمات .

 

وقال أشرف قنديل من كفر العياد مركز بلبيس، أن الأهالى والأطفال يقضون العيد من العادة فى زيارة المقابر، والتى لها طابع خاص، حيث توجد الارجيح عند مدخلها، والتى يقبل عليها الأطفال من مختلف الأعمار للتنزة بها، وانتشر الأهالى فى الشوارع بمحافظة الشرقية، منذ  الساعات الأولى من يوم العيد الباعة الجائلين  بالحلوى والعاب الأطفال، توافدا عليهم المواطنين وكذلك  وعلى المحال المخصصة للمشروبات والوجبات السريعة والحاتى .

 

فى سياق ذاته رفعت محافظة الشرقية، حالة الطواريء القصوى بجميع المرافق والخدمات والمستشفيات ومرفق الإسعاف وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء،  الحماية المدنية وإلغاء كافة الأجازات والراحات لمواجهة أى طاريء خلال فترة أجازة العيد،  التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإحكام الرقابة على مواقف النقل العام والسرفيس

 

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة لسرعة التعامل وحل أى مشاكل أو أزمات طارئة .

 

 

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زيارة المقابر 
 
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الأراجيح فى محيط المقابر 

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