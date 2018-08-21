روسيا تخطط لبناء سفينة هجينة تجمع ما بين سفينة إنزال وحاملة مروحيات

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أعلن رئيس شركة بناء السفن المتحدة الروسية، أليكسى رحمانوف، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستبنى لصالح الأسطول الروسى سفينة تجمع بين وظائف سفينة إنزال وحاملة مروحيات.

وقال رحمانوف، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية خلال منتدى "آرميا-2018"، فى إطار برنامج الدولة القائم للتسليح سنقوم ببناء سفينة مهمات خاصة ستجمع بين وظائف حاملة مروحيات وسفينة إنزال برمائية، بالإضافة إلى إمكانية نشر مستشفى متنقل على متنها، وستكون سفينة شاملة الأغراض.

يذكر أن الصفقة الخاصة بتوريد حاملتي حوامات فرنسيتين من طراز "ميسترال" قيمتها 1.2 مليار يورو، عقدت بين شركة "دى.سى.أن. أس" الفرنسية وشركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية في عام 2011 ، وبموجبها كان ينبغى على الجانب الفرنسى أن يسلم أولى السفينتين "فلاديفوستوك" فى شهر نوفمبر عام 2014 ، والثانية "سيفاستوبول" فى عام 2015، ولكن لم يحدث ذلك بسبب الأحداث فى أوكرانيا.

ويُنظم منتدى "آرميا - 2018" [الجيش-2018] فى الفترة من 21 حتى 26 أغسطس ، فى مركز المعارض "باتريوت" فى مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح فى الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.