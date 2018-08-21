video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تخطط لبناء سفينة هجينة تجمع ما بين سفينة إنزال وحاملة مروحيات

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:35 م
روسيا تخطط لبناء سفينة هجينة تجمع ما بين سفينة إنزال وحاملة مروحيات أحدى السفن الروسية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن رئيس شركة بناء السفن المتحدة الروسية، أليكسى رحمانوف، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستبنى لصالح الأسطول الروسى سفينة تجمع بين وظائف سفينة إنزال وحاملة مروحيات.
 
وقال رحمانوف، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية خلال منتدى "آرميا-2018"، فى إطار برنامج الدولة القائم للتسليح سنقوم ببناء سفينة مهمات خاصة ستجمع بين وظائف حاملة مروحيات وسفينة إنزال برمائية، بالإضافة إلى إمكانية نشر مستشفى متنقل على متنها، وستكون سفينة شاملة الأغراض.
 
يذكر أن الصفقة الخاصة بتوريد حاملتي حوامات فرنسيتين من طراز "ميسترال" قيمتها 1.2 مليار يورو، عقدت بين شركة "دى.سى.أن. أس" الفرنسية وشركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية في عام 2011 ، وبموجبها كان ينبغى على الجانب الفرنسى أن يسلم أولى السفينتين "فلاديفوستوك" فى شهر نوفمبر عام 2014 ، والثانية "سيفاستوبول" فى عام 2015، ولكن لم يحدث ذلك بسبب الأحداث فى أوكرانيا.
 
ويُنظم منتدى "آرميا - 2018" [الجيش-2018] فى الفترة من 21 حتى 26 أغسطس ، فى مركز المعارض "باتريوت" فى مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح فى الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو تنتهى من مشروع "ميسترال الروسية" لتطوير سفنها البرمائية الكبيرة

سفينة روسية

شركة بناء السفن المتحدة الروسية

اليكسى رحمانوف

ميسترال




لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة