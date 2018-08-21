رئيس جامعة القاهرة: قصر العينى مستعد بكامل طاقته خلال إجازة العيد

كتب وائل ربيعى

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أعدت خطة شاملة لاستعداد مستشفيات قصر العينى والمستشفيات التابعة لها لطوارئ عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن كل قيادات قصر العينى متواجدون خلال إجازة العيد.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قيادات المستشفى متواجدون للتعامل مع أى حالات طارئة، مؤكدا أن خطة المستشفيات الجامعية تتضمن مستشفيات قصر العينى ومستشفى الطلبة والفرنساوى وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة ومراجعة صيانة سيارات الإسعاف.