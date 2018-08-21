video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة: قصر العينى مستعد بكامل طاقته خلال إجازة العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:00 ص
رئيس جامعة القاهرة: قصر العينى مستعد بكامل طاقته خلال إجازة العيد د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أعدت خطة شاملة لاستعداد مستشفيات قصر العينى والمستشفيات التابعة لها لطوارئ عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن كل قيادات قصر العينى متواجدون خلال إجازة العيد.

 

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قيادات المستشفى متواجدون للتعامل مع أى حالات طارئة، مؤكدا أن خطة المستشفيات الجامعية تتضمن مستشفيات قصر العينى ومستشفى الطلبة والفرنساوى وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة ومراجعة صيانة سيارات الإسعاف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة القاهرة: المدن الجامعية القاهرة مستعدة لاستقبال 14 ألف طالب بالعام الجديد

جامعة القاهرة

مستشفيات جامعة القاهرة

قصر العينى




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة