رئيس الوزراء العراقى: وضع خطط كفيلة بتوفير فرص العمل والمشاريع النافعة

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هنأ رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، العراقيين بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى وضع خطط كفيلة بتوفير فرص العمل والمشاريع النافعة.

وقال العبادى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، "عملنا جاهدين من أجل ترسيخ وحدتنا التى مهدت الطريق للنصر والبناء وتصحيح مسيرة بلدنا".

ودعا رئيس الوزراء العراقى الفائزين بالانتخابات التشريعية إلى الوقوف بجانب المواطنين وإكمال تلبية مطالبهم.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، اعتقال "إرهابى" فى العامرية غربى بغداد.

وقالت الوزارة، فى بيان، أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفوج الثانى ضمن لواء 54 الفرقة السادسة التابعة لقيادة عمليات بغداد وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد أحد الإرهابيين فى منطقة العامرية غربى العاصمة تم نصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه".