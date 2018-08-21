رئيس الوزراء الباكستانى يقترح بدء حوار مع الهند لحل النزاعات

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اقترح عمران خان، رئيس الوزراء الباكستانى الجديد، بدء حوار مع الجارة الهند لحل النزاعات القائمة بين البلدين منذ عقود.

وذكرت ذلك شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن من بين القضايا المقترحة إيجاد حل لمنطقة كشمير.

ونقلت الشبكة عن عمران خان قوله فى تغريدة له على "تويتر" إن البلدين عليهما التركيز على التخفيف من حدة الفقر فى جنوب آسيا عبر عقد اتفاقيات تجارية جديدة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للشعبين تحقيق التقدم بدون السلام".

وكان رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، قد هنّأ عمران خان بتوليه رئاسة الوزراء وعبر عن رغبته في الحوار.

يذكر أن نزاعا نشب بين باكستان والهند منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، حيث دخلا على إثره 3 حروب منذ ذلك الوقت كان اثنان منهما حول نزاع كشمير، وهى المنطقة التى تم تقسيمها بين الهند وباكستان إلا أن البلدين يدعيان حق السيادة الكاملة عليها.