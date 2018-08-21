video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء الباكستانى يقترح بدء حوار مع الهند لحل النزاعات

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:27 م
رئيس الوزراء الباكستانى يقترح بدء حوار مع الهند لحل النزاعات عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى الجديد
أ ش أ
إضافة تعليق
اقترح عمران خان، رئيس الوزراء الباكستانى الجديد، بدء حوار مع الجارة الهند لحل النزاعات القائمة بين البلدين منذ عقود.
 
وذكرت ذلك شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن من بين القضايا المقترحة إيجاد حل لمنطقة كشمير.
 
ونقلت الشبكة عن عمران خان قوله فى تغريدة له على "تويتر" إن البلدين عليهما التركيز على التخفيف من حدة الفقر فى جنوب آسيا عبر عقد اتفاقيات تجارية جديدة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للشعبين تحقيق التقدم بدون السلام". 
 
وكان رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، قد هنّأ عمران خان بتوليه رئاسة الوزراء وعبر عن رغبته في الحوار.
 
يذكر أن نزاعا نشب بين باكستان والهند منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، حيث دخلا على إثره 3 حروب منذ ذلك الوقت كان اثنان منهما حول نزاع كشمير، وهى المنطقة التى تم تقسيمها بين الهند وباكستان إلا أن البلدين يدعيان حق السيادة الكاملة عليها.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..رئيس وزراء باكستان الجديد يدعو مواطنيه للتقشف والأغنياء لدفع الضرائب

رئيس وزراء الهند يدعو لمحادثات مع باكستان فى رسالة لرئيس الوزراء الجديد

باكستان تدين الهجوم الصاروخى الذى وقع بالقرب من القصر الرئاسى فى كابول

عمران خان

رئيس الوزراء الباكستانى

باكستان

الهند




لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة