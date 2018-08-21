رئيس الأركان الكويتى: فخورون برجالنا البواسل المشاركين فى "إعادة الأمل"

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أعرب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر، عن فخره واعتزازه برجال القوات الكويتية المشاركين فى عملية (إعادة الأمل) بالسعودية، لما يقومون به من دور مهم ومشرف فى أداء وتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم.

جاء ذلك فى كلمة للفريق الخضر، اليوم الثلاثاء، وجهها إلى القوات الكويتية المشاركة فى (إعادة الأمل) بالسعودية، من ضباط وضباط صف وأفراد، خلال زيارته لهم؛ لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.

وأشاد الفريق الخضر، فى بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، بالكفاءة العالية التى يتمتع بها رجال الجيش الكويتى، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، ومتمنيا لهم السلامة والعودة إلى أرض الكويت، غانمين بعد أداء واجبهم مع أشقائهم فى السعودية.

يشار إلى أنه كان في استقبال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى، قائد المنطقة الجنوبية بالسعودية اللواء الركن عبدالله القفارى، وقائد قاعدة (الملك خالد) الجوية بالقطاع الجنوبى اللواء الركن طيار عبدالعزيز القديرى، وعدد من ضباط القوة الجوية الكويتية المشاركة.

رافق "الخضر" فى زيارته آمر القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار عبدالله الفودرى، ومعاون رئيس الأركان لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن سليم الوهيب، وعدد من كبار القادة بالجيش.