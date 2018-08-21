دموع الفرح تجمع "سيد" وزوجته بعد منح الحرية بمباردة "سجون بلا غارمين" فيديو

كتب أحمد حسنى

مشاعر مختلطة بالحنين والسعادة والفرح والدموع.. هكذا كان حال الغارمين بعد قرار العفو عنهم ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الغارمين والغارمات، والتى أعادت الحياة من جديد للكثير من المواطنين، ضمن مبادرة "سجون بلا غارمين".

سيد بيومى عفيفي.. "تاجر صغير"، حاول أن يجارى مصاعب الحياة من أجل أسرته البسيطة، لم يتوقع أن يصل بين ليلة وضحاها خلف القضبان، ليترك أسرته التى طالما جاهد من أجلها وحدها تواجه مصاعب الحياة دون قائد السفينة.

اقترض بيومى 52 ألف جنيه، من أجل التجارة فى الأدوات المنزلية ليحاول مواجهة الحياة، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، ويخسر "بيومى" أمواله خلال التجارة، ليجد نفسه خلف القضبان.

مبادرة " سجون بلا غارمين" أعادت الحياة من جديد لأسرة بيومى، بعد قرار العفو الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليقضى الرجل العيد بين أسرته البسيطة، ويرى النور والحرية من جديد.