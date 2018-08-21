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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 31

سيوة 25 37

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

العريش 22 32

رفح 21 33

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 35

رأس سدر 25 37

نخل 18 36

نويبع 28 36

طابا 26 35

كاترين 19 34

الطور 26 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 29 36

الفيوم 24 36

بني سويف 24 36

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 26 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 27 40

الوادي الجديد 24 40

شلاتين 25 36

أبورماد 26 35

رأس حدربة 26 33

حلايب 27 34

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 33 45

المدينة 30 43

الرياض 27 42

المنامة 32 39

أبوظبي 32 40

الدوحة 31 41

الكويت 31 46

دمشق 17 36

بيروت 25 30

عمان 17 32

القدس 19 30

غزة 24 31

بغداد 28 44

مسقط 28 32

صنعاء 14 30

الخرطوم 26 36

طرابلس 24 30

تونس 22 28

الجزائر 19 27

الرباط 19 27

نواكشوط 24 30

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 17 33

اسطنبول 22 29

إسلام آباد 26 34

نيودلهي 28 35

جاكرتا 25 34

بكين 22 32

كوالامبور 24 34

طوكيو 26 31

أثينا 23 31

روما 19 32

باريس 16 27

مدريد 20 34

برلين 14 26

لندن 17 24

مونتريال 18 27

موسكو 11 23

نيويورك 22 25

واشنطن 22 28

 

 


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