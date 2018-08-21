"خلى بالك".. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون مكافحة جرائم الإنترنت

كتب أحمد عبد الهادى

ينشر "اليوم السابع" أبرز 6 مخالفات تعرض للحبس فى مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، وذلك بعدما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدق عليه برقم 175 لسنة 2018، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.