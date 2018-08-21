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"خلى بالك".. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون مكافحة جرائم الإنترنت

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:58 م
"خلى بالك".. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون مكافحة جرائم الإنترنت جرائم الإنترنت - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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ينشر "اليوم السابع" أبرز 6 مخالفات تعرض للحبس فى مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، وذلك بعدما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدق عليه برقم 175 لسنة 2018، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

  • سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.
  • الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
  • تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
  •  اختراق بريد الكترونى او موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
  • تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
  • اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.

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