خلف منسقا مساعدا لمنطقة القناة وصالح منسقاً لمؤسسة "بكرة لينا" بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قرر المهندس رامى نجيب الأمين العام لمؤسسة بكرة لينا تعيين محمد صالح منسقاً ومسؤلاً لمحافظة الإسماعيلية عقب تصعيد محمد خلف المنسق السابق نائب لمنطقة القناة.

وقال محمد مصباح مسئول الإعلام بالمؤسسة بالإسماعيلية إن صالح يعمل محامياً بجامعة قناة السويس ومستشاراً قانونياً لرئيس الجامعة وسبق له العمل مديراً لمكتب الوزير عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية ووزير الشباب والرياضة الأسبق.

كما عمل صالح مديراً لجمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية منذ 2005 وحتى 2011، كما عمل مستشار سياسياً وإعلامياً للمهندس محمود عثمان فى انتخابات 2015.

وشارك صالح فى المراقبة على انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية من قبل مجلس حقوق الإنسان وعُين أميناً عام لمصر المستقبل لمدة عام قبل عمله كمستشار قانونى لهيئة مكتب مؤسسة بكرة لينا بالإسماعيلية.

بينما محمد خلف شارك مع المؤسسة فى العديد من الفعاليات بمحافظة الاسماعيلية وبالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية وشغل خلف منصب منسق عام محافظة الإسماعيلية بالمؤسسة إلى أن تم تصعيده نائبا لمنسق منطقة القناة بالمؤسسة.