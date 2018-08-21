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حبس هارب من أحكام تبديد وسرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:16 ص
حبس هارب من أحكام تبديد وسرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات بالقاهرة الجديدة حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس "حلمى. إ. ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالهروب من تنفيذ 4 أحكام تبديد وسرقة.

وألقى رجال مباحث تأمين الوزارة، والمعينين بخدمة القول الجنوبى، دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، القبض على "حلمى. إ. ع" 42 سنة عامل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا من بينهم 3 قضايا تبديد وقضية سرقة، والمقضى فى الأولى بالحبس سنتين، وفى الثانية بالحبس سنة، وفى الثالثة بالحبس سنة، وفى الرابعة بالحبس 6 شهور.

ومن خلال الفحص تبين استقلاله السيارة رقم ف ن و 129، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 44779 لسنة 2016م جنح مدينة نصر أول، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم التحفظ على المتهم والسيارة بقسم شرطة التجمع الخامس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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