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حبس المتهمين بالاتجار فى الهيروين بالبساتين 4 أيام

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:00 ص
حبس المتهمين بالاتجار فى الهيروين بالبساتين 4 أيام هيروين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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"اشترينا كمية كبيرة لأن الطلب بيكون كتير فى العيد".. بهذه الكلمات اعترف عاطل وزوجته وآخر بنيتهم ترويج نصف كيلو هيروين على عملائهم من الشباب خلال أيام العيد بمدينة البساتين.

وأكد المتهمون فى اعترافاتهم أمام الأجهزة الأمنية، أنهم اتخذوا من منزلهم وكرا لتجارتهم غير المشروعة، مؤكدين أنهم جلبوا ما يقرب من 500 جرام من مخدر الهيروين من أحد التجار الكبار لبيعها للشباب خلال أيام عيد الأضحى.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام كلا من "ك.م" 35 سنة، عاطل، وزوجته "ى.م" 26 سنة ربة منزل، و"م.س" 28 سنة عاطل، بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وتم بإعداد الأكمنة اللازمة القبض عليهم، أثناء تواجدهم بمسكن الأول، وتبين أنه سابق اتهامه فى 6 قضايا آخرهم "مخدرات"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 500 جرام.

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنهم كانوا يستعدون لترويجها فى العيد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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