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جزار يصدم طبيبا بيطريا أثناء محاولة الهروب بـ"ذبيحة" مصابة بالسل فى الغربية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:57 م
جزار يصدم طبيبا بيطريا أثناء محاولة الهروب بـ"ذبيحة" مصابة بالسل فى الغربية ذبيحة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شهد مجزر مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قيام جزار يدعى"ح.ا" بالهروب بذبيحة مصابة بمرض"السل" من داخل المجزر، بعد اكتشاف إصابتها بالمرض أثناء توقيع الأطباء البيطرين الكشف عليها بعد الذبح للتأكد من سلامتها، قبل وضع الأختام عليها.

وفوجئ الطبيب البيطري بالمجزر بإصابة الذبيحة بالسل، وأثناء استدعائه لاتخاذ الإجراءات القانونية، قام الجزار بتحميل الذبيحة على سيارة ربع نقل، بمساعدة نجله، وهرب من المجزر، وأثناء ذلك اصطدم بطبيب بيطري حاول منعه من الهرب.

حرر المحضر ضده، وإخطار الأجهزة الأمنية لمطاردته للقبض عليه قبل بيعها للمواطنين.

كما شهدت مدينة المحلة أيضا ضبط جزار بحوزته ذبيحه منزوعة الرأس وتم الاشتباه فيها وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بـ "الصفرة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعدامها.

 

 

 

 
 
 

 


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