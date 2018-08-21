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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:26 م
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تنفيذ 1010 حكما قضائيا وتحصيل 62 ألف جنيه خلال 24ساعة بالغربية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:45 م
تنفيذ 1010 حكما قضائيا وتحصيل 62 ألف جنيه خلال 24ساعة بالغربية حبس -ارشيفيه
الغربية – مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام.
 
وبدات الحملة بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، أسفرت عن ضبط 1010 أحكام قضائية، منهم 767حكما فى غرامات، 210 أحكام فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، وضبط 33 هاربا من مخالفات، وتحصيل 62 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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