تعرف على حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال العيد × 12 معلومة

حزمة من الإجراءات أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية؛ استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ما بين تنظيم الإجازات وتوفير المستلزمات والتنسيق مع هيئة الإسعاف.
1- خطة استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك تشمل تحديد المستشفيات الجامعية الخاصة بالإحالة بكل محافظة.
2- رفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الإجازات طبقًا للمقومات البشرية لكل مستشفى؛ لتوفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.
3- التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل المرضى.
4- آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.
5- تأمين وتدعيم المستشفيات الجامعية (خط الإحالة الأول) بمخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.
6- توفير الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم التابعة لهذه المستشفيات من خلال التنسيق مع بنك الدم القومى التابع لوزارة الصحة ومراكز الدم الإقليمية.
7- توفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها للاستعانة بها عند الحاجة.
8- تجهيز فرق التأمين الطبى (الانتشار السريع) من التخصصات الطبية المختلفة.
9- التواصل مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة المعنية لتوزيع الفرق الطبية المتنقلة على مستشفيات الإحالة (خط ثان) لتقديم الدعم لمستشفيات المحافظة عند الضرورة.
10- التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وإبلاغها بالمستشفيات المقررة للإخلاء لتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف.
11- توفير جهاز اتصال مباشر بمكتب مدير الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى للتواصل مع غرفة التحكم المركزى الخاصة بهيئة الإسعاف فى المحافظة المعنية.
12- رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع وأداء المستشفيات.
13- تنظيم إجازات الأطباء وطاقم التمريض خلال فترة عيد الأضحى المبارك لضمان التواجد المستمر للأطباء وطاقم التمريض هناك.
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