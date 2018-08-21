تعرف على حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال العيد × 12 معلومة

كتب وائل ربيعى

حزمة من الإجراءات أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية؛ استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ما بين تنظيم الإجازات وتوفير المستلزمات والتنسيق مع هيئة الإسعاف.

1- خطة استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك تشمل تحديد المستشفيات الجامعية الخاصة بالإحالة بكل محافظة.

2- رفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الإجازات طبقًا للمقومات البشرية لكل مستشفى؛ لتوفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

3- التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل المرضى.

4- آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.

5- تأمين وتدعيم المستشفيات الجامعية (خط الإحالة الأول) بمخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

6- توفير الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم التابعة لهذه المستشفيات من خلال التنسيق مع بنك الدم القومى التابع لوزارة الصحة ومراكز الدم الإقليمية.

7- توفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها للاستعانة بها عند الحاجة.

8- تجهيز فرق التأمين الطبى (الانتشار السريع) من التخصصات الطبية المختلفة.

9- التواصل مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة المعنية لتوزيع الفرق الطبية المتنقلة على مستشفيات الإحالة (خط ثان) لتقديم الدعم لمستشفيات المحافظة عند الضرورة.

10- التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وإبلاغها بالمستشفيات المقررة للإخلاء لتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف.

11- توفير جهاز اتصال مباشر بمكتب مدير الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى للتواصل مع غرفة التحكم المركزى الخاصة بهيئة الإسعاف فى المحافظة المعنية.

12- رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع وأداء المستشفيات.

13- تنظيم إجازات الأطباء وطاقم التمريض خلال فترة عيد الأضحى المبارك لضمان التواجد المستمر للأطباء وطاقم التمريض هناك.