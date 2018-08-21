video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال العيد × 12 معلومة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:30 ص
تعرف على حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال العيد × 12 معلومة سيارات الإسعاف
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
حزمة من الإجراءات أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية؛ استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ما بين تنظيم الإجازات وتوفير المستلزمات والتنسيق مع هيئة الإسعاف. 
 
1- خطة استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك تشمل تحديد المستشفيات الجامعية الخاصة بالإحالة بكل محافظة.
2- رفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الإجازات طبقًا للمقومات البشرية لكل مستشفى؛ لتوفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.
3- التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل المرضى.
4- آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.
5- تأمين وتدعيم المستشفيات الجامعية (خط الإحالة الأول) بمخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.
6- توفير الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم التابعة لهذه المستشفيات من خلال التنسيق مع بنك الدم القومى التابع لوزارة الصحة ومراكز الدم الإقليمية.
7- توفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها للاستعانة بها عند الحاجة.
8- تجهيز فرق التأمين الطبى (الانتشار السريع) من التخصصات الطبية المختلفة.
9- التواصل مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة المعنية لتوزيع الفرق الطبية المتنقلة على مستشفيات الإحالة (خط ثان) لتقديم الدعم لمستشفيات المحافظة عند الضرورة.
10- التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وإبلاغها بالمستشفيات المقررة للإخلاء لتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف.
11- توفير جهاز اتصال مباشر بمكتب مدير الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى للتواصل مع غرفة التحكم المركزى الخاصة بهيئة الإسعاف فى المحافظة المعنية.
12- رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع وأداء المستشفيات.
13- تنظيم إجازات الأطباء وطاقم التمريض خلال فترة عيد الأضحى المبارك لضمان التواجد المستمر للأطباء وطاقم التمريض هناك.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتهاء التدخلات المطلوبة لـ 3714 حالة بقوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية

المستشفيات الجامعية

التعليم العالى

طوارئ بالمستشفيات الجامعية




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة