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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:28 ص
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تعرف على أشهر أكلات أهالى بنى سويف فى عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:00 ص
تعرف على أشهر أكلات أهالى بنى سويف فى عيد الأضحى فتة
بنى سويف أيمن لطفى
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ينتهز مواطنو بنى سويف قدوم عيد الأضحى المبارك فى التجمع داخل منازل عائلتهم بقرى مراكز المحافظة السبع الإدارية أو بالمدن، من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا، إذ يؤدون الصلاة ثم ينطلقون لذبح الأضاحى ويوزعون جزءا منها على الجيران والفقراء ثم تعد السيدات الوجبة المفضلة والشهيرة وهى "الفتة المصرية" بمختلف أنواعها.

يفضل أهالى القرى والأحياء الشعبية "فتة الخبز" وهى عبارة عن خبز يقطع شرائح ويوضع فى الأرز والمرق "الشربة" وتوضع عليها خلطة الصلصة وقطع اللحوم داخل الصوانى.

أما "فتة الشاورمة" والتى يفضلها الكثير من عائلات المدن فتحتوى على "العيش الشامى المحمص، والأرز، والشاورما والصوص والزبادى والطحينة"، وترص فى طبقات فوق بعضها البعض وتوضع فى الصوانى.

أما "فتة الكوارع" فيتناولها الجميع سواء بالقرى أو المدن وهى عبارة عن طهى الكوارع وتصفية لحومها الخارجية والداخلية فى المرق "الشوربة" الذى يسكب على الأرز ثم توضع الصلصة كطبقة أخيرة.


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