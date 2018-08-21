تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف والتشغيل.

قالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى اسطنبول تأخر إقلاعها عن موعدها بأكثر من ساعة بسبب أعمال الصيانة، وتأخرت رحلة طيران نسما رقم 120، المتجهة إلى مدينة تبوك السعودية، بسبب ظروف التشغيل، أما رحلة الخطوط الإثيوبية رقم 453 المتجهة إلى أديس أبابا تأخر إقلاعها بسبب أعمال صيانة الرحلة قبل الإقلاع.