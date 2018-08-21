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"بين السما والأرض" إنقاذ 3 أفراد تعطل بهم مصعد بالزقازيق والمحافظة تشكل لجنة للفحص

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:24 ص
"بين السما والأرض" إنقاذ 3 أفراد تعطل بهم مصعد بالزقازيق والمحافظة تشكل لجنة للفحص اسانسير معطل - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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على طريقة الفيلم الشهير بين السما والأرض، تعطل مصعد برج سكنى ناحية حى الإشارة بالزقازيق و به 3 أفراد لأكثر من ساعة، وتدخلت الحماية المدينة وأنقذتهم بدون إصابات.

 

وقال العميد أحمد الهوارى، رئيس حى ثانى الزقازيق، لـ "اليوم السابع" إن غرفة الأزمات والطوارئ تلقت إخطارا بتعطل مصعد برج سكنى يقل طبيب وطالب طب يعمل متدرب معة بالعيادة وسكرتيرة العيادة، توجهت قوات الحماية المدنية والإسعاف و قوة من الشرطة إلى محل البلاغ لإنقاذهم، لافتا أن المعاينات الأولية أكدت أن المصعد يعانى من أعطال متكررة وأن أصحاب البرج يهملون فى صيانته.

 

من جانبه أوضح المقدم عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثانى، أنه الحماية المدينة نجحت فى استخراج العالقين بالمصعد بين الأدوار، ذلك بعد كسر الباب، إنقاذ الثلاثة أشخاص وبدون إصابات و تحرر محضر بالواقعة.

 

فى سياق متصل، أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر تشكيل لجنة، للمرور على الأبراج السكانية المزودة بمصاعد، لتأكد من الصيانة الدورية للمصاعد، وإلزام أصحاب الأبراج بالتعاقد مع شركات صيانة دورية لها حفاظا على سلامة المواطنين .

 
 

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