انخفاض حاد فى معدلات قبول طلبات اللاجئين العراقيين لأمريكا

واشنطن (أ ش أ)

كشف مسئولان أمريكيان اليوم الثلاثاء، عن انخفاض حاد فى معدلات قبول اللاجئين العراقيين فى الولايات المتحدة ، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبول طلبات لجوء 48 عراقيا فقط للولايات المتحدة منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الـ 15 من شهر أغسطس الجارى.

وقال المسئولان، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز"، إن "المسؤولين العسكريين يدقون ناقوس الخطر داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الانخفاض الحاد فى قبول اللاجئين العراقيين".

وأضاف المسؤولان أن "وزارة الدفاع الأمريكية قلقة من أن يضر عدم قبول مزيد من اللاجئين العراقيين بالأمن القومى من خلال إثناء المدنيين عن التعاون مع الولايات المتحدة فى العراق ومناطق صراع أخرى".

وبحسب بيانات قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية فقد تم قبول طلبات لجوء 48 عراقيا فقط للولايات المتحدة خلال العام المالى الحالى، فيما كان العدد فى العام الماضى أكثر من 3000 طلب بينما اقترب من 5100 طلب فى عام 2016 .