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"اليوم السابع" تنشر رسائل الشكر والعرفان للغارمات بعد عيدية السيسي فى عدد الغد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:32 م
"اليوم السابع" تنشر رسائل الشكر والعرفان للغارمات بعد عيدية السيسي فى عدد الغد عدد اليوم السابع
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تحت عنوان "عيدية السيسي تعيد الحياة لمئات الغارمين والغارمات"  تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الأربعاء، تصريحات ورسائل المشمولين بقرار الرئيس بتحمل غرامات الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الأضحى، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.


 

واقرأ فى عدد الغد أيضا..
 

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عيدية السيسي

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