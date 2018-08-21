"اليوم السابع" تنشر رسائل الشكر والعرفان للغارمات بعد عيدية السيسي فى عدد الغد

تحت عنوان "عيدية السيسي تعيد الحياة لمئات الغارمين والغارمات" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الأربعاء، تصريحات ورسائل المشمولين بقرار الرئيس بتحمل غرامات الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الأضحى، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.





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