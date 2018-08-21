الرئيسية أخبار عربية الملك محمد السادس يصدر عفوا عن 11 من المدانين فى قضية دراك الحسيمة الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:36 م الملك محمد السادس-أرشيفية كتب عمرو دويدار إضافة تعليق أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، بأن الملك محمد السادس يصدر عفوا عن 11 من االمدانيين بقضية دراك الحسيمة فى المغرب. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور.. الملك محمد السادس شباب على طول بعد 19 عاما من تولى عرش المغرب أخبار العرب المغرب عفو الملك محمد السادس خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟ جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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