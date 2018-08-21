المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى حول العالم

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

احتفل أكثر من 1.7 مليار مسلم حول العالم الجمعة بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى الملايين منهم صلاة العيد في الجوامع والساحات، داعين الله أن يعم الأمن والسلام بلدانهم.



أثناء صلاة العيد فى كينيا

وتشابهت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حول العالم، رغم اختلاف الثقافات والعادات، فعجت المساجد بالمصلين المكبرين، وامتلأت الأسواق بالأضاحي، وازدانت الشوارع والطرقات بالزينة وسط فرحة الأطفال بملابس العيد الجديدة.



أثناء الخطبة



أثناء نحر أحد الأضحية فى العيد



أحد المعيدين يتسلق على أحد الأعمد للظفر بأحد هدايا العيد



الأزمة الاقتصادية دفعت احد الباعة الجائلين فى تركيا للعمل فى أول أيام العيد



الأضاحى تتصدر المشهد فى تركيا



الأضاحى



الأطفال يجتمعون لمشاهدة ذبح الأضاحى فى العيد فى فلسطين



ألاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد



ألاف المسلمون يستمعون لخطة العيد فى كازاخستان



الخراف فى تركيا قبل نحرها



المسلمون فى كينيا



المسلمون يؤدون صلاة العيد فى كازاخستان



داخل أحد المجازر فى فلسطين



ذبح الأضحية أحد أهم طقوس عيد الأضحى



سيلفى على هامش العيد فى فلسطين



صلاة العيد فى العراق



صلاة العيد فى كازاخستان



صلاة العيد فى كينيا



طفلان يلعبان على هامش العيد فى تركيا



فتيان كينيا حرصوا على المشاركة فى صلاة عيد الفطر



فلسطينى يحمل أضحية العيد



فلسطينيات يحتفلن بالعيد



قبل نحر أحد الأضحية فى تركيا



مسلمو العراق يصلون العيد داخل أحد المساجد



مسلمو فلسطين يهنئون بعضهم بمناسبة عيد الأضحى



مسلمو كازاخستان يحتشدون لصلاة العيد



مسلمو كينيا يصلون العيد



مسلمون خارج أحد المساجد فى تركيا



مظاهر الاحتفال بالعيد فى كازاخستان



مواطن فى كازاخستان يجر الأضاحى استعدادا لذبحها