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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:08 ص
خالد صلاح
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المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى حول العالم

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:45 ص
المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى حول العالم المسلمون يؤدون صلاة العيد فى المساجد والميادين
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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احتفل أكثر من 1.7 مليار مسلم حول العالم الجمعة بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى الملايين منهم صلاة العيد في الجوامع والساحات، داعين الله أن يعم الأمن والسلام بلدانهم.

أثناء صلاة العيد فى كينيا
أثناء صلاة العيد فى كينيا

وتشابهت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حول العالم، رغم اختلاف الثقافات والعادات، فعجت المساجد بالمصلين المكبرين، وامتلأت الأسواق بالأضاحي، وازدانت الشوارع والطرقات بالزينة وسط فرحة الأطفال بملابس العيد الجديدة. 

أثناء الخطبة
أثناء الخطبة
أثناء نحر أحد الأضحية فى العيد
أثناء نحر أحد الأضحية فى العيد
أحد المعيدين يتسلق على أحد الأعمد للظفر بأحد هدايا العيد
أحد المعيدين يتسلق على أحد الأعمد للظفر بأحد هدايا العيد
الأزمة الاقتصادية دفعت احد الباعة الجائلين للعمل فى أول أيام العيد
الأزمة الاقتصادية دفعت احد الباعة الجائلين فى تركيا للعمل فى أول أيام العيد
الأضاحى تتصدر المشهد فى تركيا
الأضاحى تتصدر المشهد فى تركيا
الأضاحى
الأضاحى
الأطفال يجتمعون لمشاهدة ذبح الأضاحى فى العيد فى فلسطين
الأطفال يجتمعون لمشاهدة ذبح الأضاحى فى العيد فى فلسطين
ألاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد
ألاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد
ألاف المسلمون يستمعون لخطة العيد فى كازاخستان
ألاف المسلمون يستمعون لخطة العيد فى كازاخستان
الخراف فى تركيا قبل نحرها
الخراف فى تركيا قبل نحرها
المسلمون فى كينيا
المسلمون فى كينيا
المسلمون يؤدون صلاة العيد فى كازاخستان
المسلمون يؤدون صلاة العيد فى كازاخستان
داخل أحد المجازر فى فلسطين
داخل أحد المجازر فى فلسطين
ذبح الأضحية أحد أهم طقوس عيد الأضحى
ذبح الأضحية أحد أهم طقوس عيد الأضحى
سيلفى على هامش العيد فى فلسطين
سيلفى على هامش العيد فى فلسطين
صلاة العيد فى العراق
صلاة العيد فى العراق
صلاة العيد فى كازاخستان
صلاة العيد فى كازاخستان
صلاة العيد فى كينيا
صلاة العيد فى كينيا
طفلان يلعبان على هامش العيد فى تركيا
طفلان يلعبان على هامش العيد فى تركيا
فتيان كينيا حرصوا على المشاركة فى صلاة عيد الفطر
فتيان كينيا حرصوا على المشاركة فى صلاة عيد الفطر
فلسطينى يحمل أضحية العيد
فلسطينى يحمل أضحية العيد
فلسطينيات يحتفلن بالعيد
فلسطينيات يحتفلن بالعيد
قبل نحر أحد الأضحية فى تركيا
قبل نحر أحد الأضحية فى تركيا
مسلمو العراق يصلون العيد داخل أحد المساجد
مسلمو العراق يصلون العيد داخل أحد المساجد
مسلمو فلسطين يهنئون بعضهم بمناسبة عيد الأضحى
مسلمو فلسطين يهنئون بعضهم بمناسبة عيد الأضحى
مسلمو كازاخستان يحتشدون لصلاة العيد
مسلمو كازاخستان يحتشدون لصلاة العيد
مسلمو كينيا يصلون العيد
مسلمو كينيا يصلون العيد
مسلمون خارج أحد المساجد فى تركيا
مسلمون خارج أحد المساجد فى تركيا
مظاهر الاحتفال بالعيد فى كازاخستان
مظاهر الاحتفال بالعيد فى كازاخستان
مواطن فى كازاخستان يجر الأضاحى استعدادا لذبحها
مواطن فى كازاخستان يجر الأضاحى استعدادا لذبحها
مواطن يحمل أضحية العيد فى كازاخستان استعدادا لذبحها
مواطن يحمل أضحية العيد فى كازاخستان استعدادا لذبحها

 


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