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المستشار العمالى بميلانو يستجيب لمواطن مصرى ويعيد أسرته للقاهرة لقضاء العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:56 ص
المستشار العمالى بميلانو يستجيب لمواطن مصرى ويعيد أسرته للقاهرة لقضاء العيد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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استجاب مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، لطلب مواطن بمساعدة أسرته، بعد أن ناشد المواطن "سليمان.أ.س" من محافظة الشرقية المستشار العمالى بميلانو- إيطاليا عزت عمران، بمساعدته في عودة زوجته وطفلته الصغيرة من ميلانو للقاهرة .
 
وحكى المواطن المصرى مشكلته للمستشار العمالى، فقال: إنه عندما قام بإنهاء إجراءات سفرة وعودته للقاهرة هو وأسرية لقضاء إجازة عيد الأضحى، فوجئ بأن سلطات مطار روما تسمح له ولزوجته وطفله بالسفر، ومنع طفلته الصغيرة التي تبلغ من العمر سنة واحدة من السفر لعدم وجود جواز سفر أو وثيقة لها، مما أدى إلى مغادرة المواطن ونجله  للقاهرة، وعادت زوجته مع الطفلة لميلانو.
 
وتحرك المستشار العمالى على  الفور بناءً على تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان برعاية مصالح الجالية المصرية بدولة إيطاليا وأسرهم، بالاتصال بالقنصل العام بميلانو إيهاب أبو سريع، وتم عرض المشكلة عليه، الذى قام بدوره بإصدار تعليماته باستخراج وثيقة سفر للطفلة على الرغم من إجازة عيد الأضحى لكونها حالة إنسانية، وبتعاون من القنصل أشرف موسى  والقسم القنصلة، وسافرت الزوجة والطفلة  لتلحق بزوجها وشقيقها  بمصر ليقضوا العيد سويا.
 
وعقب وصول الزوجة والطفلة مصر، اتصل والد الطفلة بالمستشار العمالي، وكذلك عم الطفلة الموجود بميلانو، موجهين  الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان،  والقنصل العام على التحرك الإيجابى من مكتب التمثيل العمالى فى هذا العمل الإنسانى.
 
جاء ذلك فى تقرير عاجل اليوم الثلاثاء، للوزير "سعفان" عبر المستشار العمالى عزت عمران.
 

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