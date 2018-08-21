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الكرملين : الأزمة الأوكرانية باتت "مجمدة" إلى حد بعيد بسبب سلطات كييف

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:59 م
الكرملين : الأزمة الأوكرانية باتت "مجمدة" إلى حد بعيد بسبب سلطات كييف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
/ أ ش أ/
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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن وضع الأزمة الأوكرانية قد تجمد إلى حد بعيد نظرا لأن كييف لا ترغب فى تسوية الأوضاع فى دونباس.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء:" أن الوضع هناك مجمد إلى حد كبير، نحن نرى عدم رغبة مطلقة من السلطات الأوكرانية بفعل أى شيء فى إطار التسوية".

كما أعلن دميترى بيسكوف، أن موسكو ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول استعداده للتعاون مع روسيا، ولكنها قد ترحب أكثر بالإجراءات الملموسة.

وتعليقا على تصريحات ترامب حول استعداد الولايات المتحدة لرفع العقوبات ضد روسيا فى حال اتخذت موسكو خطوات للعمل المشترك مع الولايات المتحدة فى قضايا مثل سوريا وأوكرانيا، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، "نحن نسمع الكثير من التصريحات المختلفة، ونحن بالطبع نرحب بالتصريحات التى تؤكد الاستعداد للتعاون"، مضيفا "نحن نرحب أكثر بالإجراءات الملموسة".

وأكد بيسكوف أن موسكو لم تناقش موضوع ردع إيران فى سوريا مع الجانب الأمريكى، مشددا على أن روسيا أكثر بلد فى العالم يساهم فى تسوية الأزمة السورية.

وتابع قائلا "لا تساهم أى بلد آخر فى العالم مثل روسيا فى التسوية السياسية الدبلوماسية للوضع فى سوريا لتطبيع الحياة وتهيئة الظروف لعودة نشطة للاجئين".

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن أنه على استعداد لرفع العقوبات المفروضة على موسكو، إذا اتخذت روسيا خطوات للعمل المشترك مع الولايات المتحدة فى قضايا مثل سوريا وأوكرانيا، وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا أنه سيتم الحفاظ على نقل الغاز عبر أوكرانيا فى المستقبل.

 


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