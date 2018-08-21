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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:28 ص
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"القومى للإدارة" ينشر ثقافة العمل الجماعى بين موظفى الحكومة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:00 ص
"القومى للإدارة" ينشر ثقافة العمل الجماعى بين موظفى الحكومة الدكتورة هالة السعيد و تدريب الموظفين
كتب : مصطفى عبد التواب
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حرص المعهد القومى للإدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على نشر ثقافة العمل الجماعى بين موظفى الحكومة فى إطار خطة الدولة للإصلاح الإدارى، وفيما يلى أهم الافكار التى روج لها المعهد لتعليم الموظفين أهمية العمل الجماعى فى المؤسسات.

1-حافر ودافع للإبداع والذى يحفز الأعضاء على الإبداع ويجعلهم يشاركون فى الأفكار والحلول للوصول إلى نتائج جيدة

2-تبادل الآراء والذى يمنح الأعضاء فرصة جيدة لاكتشاف آراء الأفراد ووجهات نظرهم المتنوعة للإسهام فى إيجاد الحلول للمشاكل التى تواجه العمل

3-بناء علاقات قوية وطويلة الأمد بين الأفراد ويكون أساس هذه العلاقات الولاء والثقة

4- تفويض المهام والذى يسمح لأعضاء المجموعة بتقاسم الأعمال والمسؤوليات ويستخدم كل منهم مهاراته الخاصة لإنجاز العمل بنجاح

5-تقديم التنازلات والذى يُعلم أعضاء فريق العمل أهمية التفاوض والنقاش بعيدًا عن الإصرار والتعصب مما يعظم من إمكانية دمج الأفكار لاتخاذ القرارات الإيجابية.

 


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