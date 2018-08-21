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القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:28 م
القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حبس -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالمحافظة.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "حمدى.ع.ح" 38 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سنجة"، والمتهم "محمود.ح.م" 16 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "أحمد.ن.م" 20 عاما عاطل ومقيم بالشيخ زايد بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "كريم.ع.س" 26 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير، بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "خالد.م.أ"21 عاما عاطل، ومقيم بسوق الجمعة بحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.


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