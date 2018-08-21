القبض على شخص بتهمة النصب عبر صفحات الإنترنت فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا من القبض على شخص بتهمة النصب عبر صفحات الإنترنت بالمنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود محضر إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوسط الدلتا لمركز شرطة قويسنا يتضمن بلاغ "هـ ع ح" مندوب مبيعات بتضرره من "ا م إ م" مؤهل متوسط لقيامه بإنشاء موقع دعاية وإعلان عن وظائف شاغرة واصطناع تأشيرات منسوب صدورها لإحدى الدول العربية وانتحاله اسم عربى "ا خ ا" وذلك عبر صفحته على الإنترنت مقابل عشرون ألف جنيه للتأشيرة.

تم ضبط المشكو فى حقه بمدينة قويسنا وبحوزته تأشيرة دخول لتلك الدولة باسم الشاكى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.