القاهرة الجديدة تنفذ حملة لإزالة مخالفات البناء بحى النرجس بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسن

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطعة رقم 49، بمنطقة 2، بحى النرجس بالتجمع الخامس، بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، والمتمثلة فى الزيادة فى غرف السطح وتقفيل مبانى بالردود بالمخالفة للترخيص ولشروط التعاقد.

وأوضح المهندس عادل النجار، فى بيان، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، نفذ فى الفترة الأخيرة عددا من الحملات لإزالة مخالفات البناء، مؤكدا مواصلة حملات الإزالة لجميع أشكال المخالفات، تنفيذا للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.