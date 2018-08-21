الشرطة النسائية تقود حملة تأمين الفتيات فى دور السينما ووسط البلد

كتبت - أماني الأخرس

قادت العميد نشوى محمود، مديرة إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة، حملة مسائية لتأمين وجود الفتيات والسيدات فى دور السينما، ومنطقة كورنيش النيل بوسط القاهرة، لمنع وقوع أى حوادث تحرش بهن خلال احتفالهن بعيد الأضحى المبارك.

وينفذ قسم مكافحة العنف ضد المرأة خطة أمنية كبيرة، بالانتشار فى الأماكن والتجمعات والحدائق والمتنزهات وبمحيط دور السينما وفى الشوارع، لمنع التحرش بالفتيات، وهو ما تسبب فى حالة من الإطمئنان لدى الأسر المصرية التى خرجت اليوم للاحتفال بالعيد.

وخصصت الإدارة غرفة عمليات مكبرة بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة مرتبطة بجميع غرف العمليات على مستوى الجمهورية، لتلقى الشكاوى من الضحايا وسرعة فحصها، وزيادة عناصر الشرطة النسائية فى مترو الأنفاق، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وفى بعض الأماكن الحيوية للتصدى للظاهرة بحسم وقوة ومنعها.