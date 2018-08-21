video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تؤكد انتظام حركة مسير القطارات فى أول أيام العيد بكل الخطوط

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:59 م
السكة الحديد تؤكد انتظام حركة مسير القطارات فى أول أيام العيد بكل الخطوط المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلى والبحرى، وأنه يتابع على مدار الساعة حركة مسير القطارات مع المركز الرئيسى للتحكم فى حركة مسير القطارات للتاكد من انتظام الحركة.
 
وأضاف رسلان، فى بيان، أن الهيئة نجحت لأول مرة خلال فترة الخمسه أيام السابقة لعيد الأضحى من 15 إلى 19 أغسطس فى نقل حوالى 6 ملايين راكب، نتيجة الدفع بالقطارات الإضافية والعربات العلاوة، خاصة على خطوط الوجه القبلى بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.
 
وأوضح أن الهيئة هذا العام استغلت بالصور الأمثل طاقات النقل المتاحة بها نظرًا لحجم الركاب خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية؛ لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل يكلف السكة الحديد بتركيب كاميرات مراقبة فى أبراج التحكم بالإشارات لمواجهة الحوادث.. هشام عرفات: المشروع يستهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة بالتشغيل.. ورصد المتواجدين بغرف أجهزة أمان القطارات

السكك الحديد

حركة السكك الحديد فى العيد

خط السكك الحديد القبلى

خطوط السكك الحديد




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة