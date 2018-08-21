السكة الحديد تؤكد انتظام حركة مسير القطارات فى أول أيام العيد بكل الخطوط

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلى والبحرى، وأنه يتابع على مدار الساعة حركة مسير القطارات مع المركز الرئيسى للتحكم فى حركة مسير القطارات للتاكد من انتظام الحركة.

وأضاف رسلان، فى بيان، أن الهيئة نجحت لأول مرة خلال فترة الخمسه أيام السابقة لعيد الأضحى من 15 إلى 19 أغسطس فى نقل حوالى 6 ملايين راكب، نتيجة الدفع بالقطارات الإضافية والعربات العلاوة، خاصة على خطوط الوجه القبلى بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

وأوضح أن الهيئة هذا العام استغلت بالصور الأمثل طاقات النقل المتاحة بها نظرًا لحجم الركاب خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية؛ لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.