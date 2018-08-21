الزراعة تواصل التفتيش على أسواق المبيدات خلال إجازة العيد

كتب عز النوبى

أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن حملات التفتيش على أسواق المبيدات مستمرة خلال إجازة العيد، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وسوف يتم مواجهة مافيا غش المبيدات والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وإغلاق مصانع إنتاج المبيدات المغشوشة وإحالة المتورطين للنيابة العامة.

كما أكد عبد المجيد، فى بيان، أنه من منطلق أهمية ارتباط وزارة الزراعة بالجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وتعظيما للتعاون بما يحقق المصلحة الوطنيه فان لجنة مبيدات الآفات الزراعية بعد إجازة العيد سوف توقع مجموعة من مذكرات التفاهم تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع شركة سينجينتا، وهي إحدى كبريات الشركات العالميه في مجال انتاج المبيدات لتقديم الدعم الفني واللوجستي للجنة المبيدات مع دعم البرامج التدريبية الخاصه بتعظيم الاستخدام المسئول للمبيدات.

وأضاف عبد المجيد، أن هناك مذكرة تفاهم أخرى سوف يتم توقيعها مع مركز بازل وهو مركز مصري ومقره جامعة القاهرة ويهتم بالتوجيه في ادارة المواد الخطرة وتتيح مذكرة التفاهم تبادل الخبرات بين المركز ولجنة مبيدات الآفات الزراعية والاشتراك في البرامج التدريبية النوعية بأمان وسلامة المبيدات وغيرها من الملوثات.

أما المذكرة التفاهم الثالثة سوف تكون بين لجنة المبيدات، ونقابة المهن الزراعية لدعم نظام مطبقى المبيدات والذى يمثل السبيل النموذجي لترشيد استخدامها وتحقيق الإدارة السليمة للمبيدات فى مصر .

وقال رئيس لجنة المبيدات أن اللجنة سوف تنتهي في نهاية هذا العام من تأهيل ٥٠٠٠ مطبق من إجمالى الخطة العامة المقدرة بتأهيل ٥٠٠٠٠. مطبق في نهاية الخطة بعيدة المدى، كما انتهت اللجنه من مراجعة كتاب التوصيات المعتمدة للجنه للعام٢٠١٩ وهو دستور ملزم من اجل حماية الانتاج الزراعي المصري من أخطار الآفات الزراعية.