الرئيس اليمنى يهنئ زعماء الدول العربية بعيد الأضحى ويستقبل المهنئين بالرياض

إيمان حنا

بعث الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للزعماء العرب، وفى مقدمتهم والرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والسلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين .





وكان الرئيس هادى قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين فى مقر إقامته المؤقت بقصر الناصرية بالرياض.













وعقب صلاة العيد استقبل الرئيس عبدربه منصور جموع المهنئين وتبادل معهم التهانى بهذه المناسبة، متمنياً أن يعم الأمن والاستقرار كافة أرجاء الوطن والانتصار لليمن على قوى التمرد والظلام التابعة للمليشيا الحوثية الإيرانية.

حضر صلاة وخطبة العيد مستشارى الرئيس ومدير مكتب رئاسة الجمهورية وعدداً من أعضاء مجلسى النواب والشورى والوزراء والمحافظين ونواب الوزراء والقيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المصلين.