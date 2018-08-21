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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:28 م
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الدفاع الكورية الجنوبية تقرر نشر 7 بطاريات لصواريخ "تشولميه أرض - جو الثانى"

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:06 م
الدفاع الكورية الجنوبية تقرر نشر 7 بطاريات لصواريخ "تشولميه أرض - جو الثانى" الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول أ ش أ
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ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعود إلى خطتها الأصلية لنشر 7 بطاريات لصواريخ (تشولميه أرض - جو الثانى) بعد أن كانت أشارت إلى تراجعها عن الخطة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن وزارة الدفاع قولها، إنه فى إطار بناء القدرات لمواجهة التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية وتعزيز الأساس للصادرات الدفاعية للبلاد، قررت الوزارة الاحتفاظ بالخطة الأصلية لنشر الأسلحة المتوقع تنفيذها خلال الفترة من 2021-2023.

وكان وزير الدفاع سونج يونج- مو الكورى الجنوبى، قال الشهر الماضى إن وزارته تدرس تنفيذ خطة النشر على مرحلتين، ملمحا إلى أن المرحلة الثانية يمكن إلغاؤها وأن هناك نظام أفضل يحل محل (تشولميه الثاني).

وأثارت تصريحاته موجة من التكهنات بأن الوزير يسعى لتخفيف خطة نشر الأسلحة، تماشيا مع جهود السلام الجارية بين الكوريتين أو إدخال أنظمة أخرى للصواريخ.

يُشار إلى أن بطاريات (تشولميه الثانى) قادرة على إسقاط الهدف على ارتفاع حوالى 20 كيلومترًا، ويعد سلاحا محوريا فى القوات الجوية الكورية الجنوبية ونظام الصواريخ الدفاعى.

 


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