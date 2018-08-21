الخارجية الروسية تعلن أن موسكو سترد على العقوبات الأميركية
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:12 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الخارجية الروسية أعلنت أن موسكو سترد على العقوبات الأميركية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت إن موسكو ترى فى العقوبات الأمريكية ضد شركة الموانئ الروسية "بروفينيت" محاولة لمعاقبة روسيا على موقفها المبدئى من كوريا الشمالية، واصفة تركيز السياسيين الأمريكيين على العقوبات محاولة لإخفاء عدم الجدوى والفعالية.
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